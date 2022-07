Afrique du Sud : Décès de la star de «How to Ruin Christmas»

L’actrice sud-africaine Busisiwe Lurayi a été retrouvée sans vie à son domicile le 10 juillet 2022. Elle était âgée de 36 ans.

C’est une triste nouvelle qu’ont annoncé la famille et les représentant de Busisiwe Lurayi. L’actrice sud-africaine, star de la série Netflix «How to Ruin Christmas», est décédée dimanche 10 juillet 2022. C’est par un post sur Instagram que l’agence Eye Media Artists a communiqué la disparition de la comédienne de 36 ans.

«Nous sommes profondément attristés de vous apprendre le décès de notre Busisiwe Lurayi bien-aimée. Busisiwe s’est éteinte soudainement et sa mort a été prononcée à son domicile dimanche 10 juillet 2022 par le personnel médical. La cause de sa mort n’est pas encore connue et nous attendons les résultats de l’autopsie», a écrit la famille de l’actrice. Netflix Afrique du Sud a fait part de son chagrin dans un communiqué. «Nous nous raccrochons aux rires, aux moments de joie et à la beauté qu’elle nous a apportés», a écrit la chaîne, qualifiant l’actrice de «lumière incroyable pour l’industrie du divertissement sud-africain».