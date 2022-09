Australie : Décès de la youtubeuse HojuSara à l’âge de 31 ans

Depuis plusieurs années, Sara Holmes, alias HojuSara, partageait son quotidien en Corée du Sud avec ses 344’000 abonnés sur YouTube. L’Australienne parlait de sujets aussi variés que les cosmétiques, la nourriture, la culture et les voyages. Début juillet 2022, c’est un sujet nettement moins léger qui a fait son apparition dans la vie et sur la chaîne de la youtubeuse de 31 ans: la leucémie aiguë myéloblastique dont elle annonçait être atteinte.

Bien qu’elle ait décidé de se battre, la maladie a emporté Sara en quatre mois, a fait savoir son fiancé, Hyun, le 5 septembre 2022. Dans une vidéo, le Coréen qui partageait la vie de l’Australienne depuis quatre ans a confié qu’elle était décédée le 1er septembre et a diffusé un message audio enregistré par Sara alors qu’elle était à l’hôpital peu avant de mourir.

«Si vous écoutez ceci, je vous aime tous, je vous regarde depuis le ciel. Je voulais aller jusqu’au bout. Je prendrai soin de vous. Chaque fois que vous verrez quelque chose de beau, ça sera moi. Ce n’est pas la fin. Je suis encore en train de me battre. Je voulais passer plus de remps avec vous tous. Je voulais vous envoyer un message, mais tout ceci est arrivé plus vite que je ne l’avais prévu», peut-on entendre.