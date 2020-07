Grande-Bretagne

Décès de la youtubeuse Nicole Thea

Agée d’à peine 24 ans, la jeune femme était enceinte de 8 mois. L’enfant qu’elle portait est lui aussi décédé.

La youtubeuse britannique Nicole Thea, dont les vidéos ont fait plus de 5 millions de vues, est décédée à l'âge de 24 ans avec son enfant à naître, a annoncé lundi sa famille sur Instagram. «A tous les amis de Nicole et ses soutiens, c'est avec une grande tristesse que je dois vous informer que Nicole et son fils qu'elle et (son compagnon) Boga avaient appelé Reign son malheureusement morts samedi matin», a annoncé sa famille.