Festival de Cannes : Décès de l’acteur algérien Ahmed Benaissa

L’acteur et metteur en scène Ahmed Benaissa, qui était à l’affiche du film «Goutte d’Or» présenté à Cannes, est décédé à l’âge de 78 ans. Il était considéré comme une grande figure du théâtre et du cinéma algérien.

Au cours d’une carrière de 50 ans, entamée en 1971, il avait joué dans plus de 120 films dont des productions algériennes remarquées à l’international comme «Papicha», «Le sang des loups», «De Hollywood à Tamanrasset» ou «Hors la loi».

Dans un message à la famille du défunt publié vendredi sur Facebook, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a regretté la perte d’un «monument» de la culture algérienne qui laissera «une empreinte indélébile dans le monde du cinéma et du théâtre algérien».

Il est décédé vendredi à Cannes, avant la projection du film «Goutte d’or» de Clément Cogitore, dans le cadre de la semaine de la critique. «Foudroyé par un malaise», il sera rapatrié et inhumé en Algérie, selon son fils, a indiqué l’agence officielle algérienne APS.

Le célèbre écrivain algérien Kamel Daoud lui a rendu un hommage appuyé sur Twitter: «Une belle âme, un grand acteur, un homme sans haine et au talent immense», en soulignant qu’Ahmed Benaissa participait au tournage du film «Meursault contre enquête» pour l’un des deux rôles principaux.

Une carrière riche

Né en 1944 à Alger, Ahmed Benaïssa a eu une des carrières les plus riches du théâtre et du cinéma algériens, collaborant avec de nombreux réalisateurs comme Merzak Allouache ou encore Rachid Bouchareb. Comédien reconnu pour son talent exceptionnel, il avait mené de nombreux projets sur les planches du théâtre à Alger et à Oran (ouest).