États-Unis : Décès de l’acteur Daniel Mickelson à l’âge de 23 ans

La disparition de l’Américain, qui était en train de se faire un nom à Hollywood, a été annoncée par sa soeur. Plusieurs stars lui ont rendu hommage.

La carrière de Daniel Mickelson avait débuté en 2019, dans la série «Mani», diffusée sur Brat TV. Il avait ensuite obtenu un rôle dans le film d’horreur «The Killer Clown Meets the Candy Man» et venait de lancer sa marque de vêtements. L’acteur américain est décédé le 4 juillet 2021, à l’âge de 23 ans, a fait savoir sa soeur sur Instagram. La cause de la mort du jeune homme n’a pas été révélée.

«Mon coeur est brisé et écrire cela me semble tellement faux, je ne sais même pas quoi dire. Hier, j’ai perdu mon frère, mon meilleur ami et l’autre partie de mon coeur. Il n’y avait personne sur cette Terre que j’aimais plus», a écrit Meredith Mickelson en légende d’une photo de Daniel et elle enfants.

Plusieurs célébrités ont réagi à la triste nouvelle. Parmi elles, Kaia Gerber, qui était très amie avec Daniel. Dans sa story Instagram le top a partagé une capture d’écran prise durant un appel FaceTime avec l’acteur. «Je me souviens de cette époque à laquelle on s’asseyait sur le canapé toute la journée pour inventer notre propre langue qu’on continuait à utiliser à chaque fois qu’on se voyait. J’aimerais pouvoir revenir en arrière», a inscrit la jeune femme de 19 ans. Paris Hilton, Madison Beer, Amelia Gray et Jordyn Woods ont également rendu hommage au comédien.

Maddie Haley, avec laquelle Daniel Mickelson était en couple depuis un an, a fait part de son chagrin et partagé plusieurs photos de son chéri et d’elle pour saluer sa mémoire: «Je ne veux pas que ça soit réel. Les mots ne peuvent pas décrire ce que je ressens. Hier soir, j’ai perdu le meilleur petit ami du monde. J’ai l’impression que mon coeur a été arraché de ma poitrine (…) Je ne sais pas comment je vais traverser ça, mais je serai forte pour toi, parce que je sais que c’est ce que tu aurais voulu. Tout ce que je fais, je le fais pour toi maintenant. J’ai un ange gardien à mes côté pour le reste de ma vie. Je vais te rendre fier. Je t’aime pour toujours.»