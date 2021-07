Espagne : Décès de l’actrice Pilar Bardem, mère de Javier Bardem

Avec des dizaines de films, pièces de théâtre et séries, Pilar Bardem a eu une belle carrière en Espagne avant de s’éteindre samedi à 82 ans.

«Nous voulons partager la nouvelle que Pilar Bardem, notre mère, notre exemple, est décédée. Elle est partie en paix, sans souffrance et entourée de l’amour de sa famille», ont écrit ses enfants Carlos, Monica et Javier dans un message publié samedi soir sur le compte Twitter de Carlos.

Née à Séville en 1939, Pilar Bardem était la fille d’un couple d’acteurs et la sœur du célèbre cinéaste Juan Antonio Bardem. Ses trois enfants se sont également consacrés à la profession d’acteur, atteignant, dans le cas de Javier, une renommée internationale avec l’Oscar pour son rôle dans «No Country for Old Man» (Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme) des frères Coen.