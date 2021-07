Carnet noir : Décès de l’artiste contemporain Christian Boltanski

L’artiste plasticien et photographe français est décédé à l’âge de 76 ans.

Autodidacte, le plasticien et photographe, marqué dans son enfance par la Shoah, a travaillé toute sa vie sur l’absence, la disparition et l’inquiétude universelle face à la mort. Il fut le compagnon de longue date d’Annette Messager, autre artiste-plasticienne de renom. Celui qui se considérait comme un artisan de la mémoire a «lutté contre l’oubli et la disparition» par des œuvres mêlant objets hétéroclites, vidéos, photographies et installations. «C’est une très grande perte, a déploré Bernard Blistène. Il aimait par-dessus tout cette transmission entre les êtres, par des récits, par des souvenirs. Il restera comme un des plus grands conteurs de son temps. C’était un inventeur incroyable».