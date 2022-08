Carnet noir : Décès de l’auteur de «L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux»

Nicholas Evans avait signé avec son premier roman un coup de maître: le livre a été vendu à 15 millions d’exemplaires dans le monde et traduit en 40 langues.

L’écrivain britannique Nicholas Evans, auteur notamment du best-seller adapté au cinéma «L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux», est mort à l’âge de 72 ans, a annoncé lundi son agent. Son décès a eu lieu le 9 août mais n’a été rendu public que presque une semaine plus tard dans un communiqué: «United Agents est très triste d’annoncer le décès de l’auteur célébré Nicholas Evans qui est mort soudainement mardi, à la suite d’une crise cardiaque».

Né dans le centre de l’Angleterre en 1950, l’auteur avait étudié le droit à Oxford avant de devenir journaliste, pour la presse locale puis la télévision. Il est surtout connu pour son premier roman qui a rencontré un énorme succès, «L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux» («The Horse Whisperer»), publié en 1995 et vendu à quinze millions d’exemplaires dans le monde.

Le premier grand rôle au cinéma d’une future star

Le roman raconte l’histoire d’une jeune fille gravement blessée dans un accident de cheval, au cours duquel sa meilleure amie est tuée et son animal mutilé. Pour la guérir, sa mère décide une expédition de la dernière chance dans le Montana où vit le «chuchoteur» Tom Booker qui a la réputation de soigner les chevaux les plus difficiles.

Le livre a été adapté au cinéma par Robert Redford, à la fois le réalisateur, l’acteur et le producteur de cet hymne aux grands espaces, à la nature vierge et aux chevaux. Sorti en 1998, le film avec Scarlett Johansson et Kristin Scott Thomas, a été nommé aux Oscars, sans remporter de prix.