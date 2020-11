Ghana : Décès de l’ex-dirigeant Jerry Rawlings

Jerry Rawlings avait dirigé le Ghana de 1992 à 2000. Il est mort à l’âge de 73 ans.

«J’annonce la suspension de notre campagne politique (…) après la nouvelle de la mort du fondateur de notre parti et ancien président du Ghana, Jerry John Rawlings» a écrit sur Twitter John Mahama, principal candidat de l’opposition du National Democratic Congress (NDC) à la présidentielle de décembre.

«Que son âme repose en paix», a ajouté M. Mahama, également ancien président du Ghana. Son parti n’a pas donné plus de détails sur les causes de son décès.

Après un premier coup d’Etat en 1979, Jerry Rawlings, carrure de rugbyman et regard perçant, avait réussi à prendre les rênes du pays lors d’un second coup de force en 1981. Il a quitté le pouvoir en 2000 après avoir été élu à deux reprises.

Né le 22 juin 1947 à Accra d’un père écossais et d’une mère ghanéenne, il entre en 1967 à l’académie militaire, qu’il quitte un an plus tard pour entrer dans l’armée de l’air, où il excelle comme pilote.