Décès de l’influenceur et bodybuilder Joesthetics à 30 ans

La nouvelle de la disparition de Jo Lindner, plus connu sous le nom de Joesthetics, a été annoncée par sa compagne sur Instagram le 2 juillet 2023. En légende de plusieurs photos de son homme et d’elle, Nicha a donné des informations sur les circonstances de la mort de l’influenceur et bodybuilder. «Il est parti hier d’une rupture d’anévrisme. J’étais avec lui dans la chambre. Il était dans mes bras, c’est arrivé si vite. Il y a trois jours, il me disait qu’il avait mal dans le cou, nous ne nous sommes pas rendu compte de quoi il s’agissait, jusqu’à ce qu’il soit trop tard», a-t-elle écrit.