France : Décès de Lucette Michaux-Chevry, la «Dame de fer» de la Guadeloupe

Lucette Michaux-Chevry est décédée jeudi à l’âge de 92 ans après une très longue carrière politique en France. Elle fut notamment ministre sous Jacques Chirac.

«Chagrin immense»

«J’ai mal et notre chagrin est immense» a écrit, sur Facebook, sa fille Marie-Luce Penchard, ancienne ministre sous Nicolas Sarkozy et maire de Basse-Terre, elle-même touchée par des accusations de détournement de fonds publics et de concussion. «C’est à mon sens le plus grand ‘‘Homme’’ politique que j’ai rencontré», a souligné de son côté le député de Guadeloupe Olivier Serva (LREM).