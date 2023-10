Décès de Matthew Perry: son ultime post Instagram était prémonitoire

Matthew Perry est mort samedi à l’âge de 54 ans. REUTERS

Matthew Perry savait-il qu’il allait mourir et comment? Son décès est-il accidentel? Est-il réellement mort? Sur le profil Instagram de l’acteur, retrouvé mort samedi dans son jacuzzi, ces questions agitent ses abonnés et pour cause: l’ultime post du comédien star de la série «Friends», mis en ligne il y a six jours, a tout du message prémonitoire.

Sur le cliché publié par l’acteur, on peut voir ce dernier baignant, de nuit, dans son jacuzzi avec vue sur les lumières de Los Angeles, un casque audio sur la tête. La photo est accompagnée de ce message: «Comme ça, l’eau chaude qui tourbillonne vous fait du bien? Je m’appelle Mattman.»

«Comment la dernière photo peut-elle être celle-ci?» s’interroge un abonné. «Le fait qu’il soit mort noyé dans un jacuzzi et que CECI soit son dernier post, où il dit que l’eau chaude lui fait du bien… savait-il que sa mort était proche?» se demande un autre. Un troisième penche, lui, pour la thèse du suicide: «C’était prévu, il a déjà parlé dans son livre d’une surprise qui allait arriver et tous ces posts sont liés à ça.»

Qu’il soit accidentel ou non, le décès de Matthew Perry a plongé dans le chagrin des milliers de téléspectateurs qui se disent «le coeur brisé» et le remercient pour son humour. «Tu étais le seul qui me faisait rire même quand j’étais triste. On ne t’oubliera pas», écrit ainsi un internaute. «Celui où on a tous perdu notre ami», paraphrase un autre, faisant référence aux intitulés de chaque épisode de «Friends» qui commencent tous par «Celui où…» (en v.o.: «The one where…»)

«Fais de beaux rêves, Matty»

Les célébrités ne sont pas en reste. L’actrice Selma Blair a ainsi publié une photo d’elle et de Matthew Perry, rendant un vibrant hommage: «Mon plus vieil ami. Nous aimions tous Matthew Perry, et moi tout particulièrement. Tous les jours. Je l’aimais inconditionnellement. Et il m’a aimée. Et je suis brisée. Le cœur brisé. Fais de beaux rêves, Matty. Fais de beaux rêves.» «Tellement, tellement triste. Repose au paradis, Matt», a répondu la comédienne Rosario Dawson. Les actrices Rachel Zoe, Patricia Arquette, Frances Fisher, le top model Linda Evangelista ou encore l’humoriste Celeste Barber ont elles aussi réagi.