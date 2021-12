Rock : Décès de Michael Nesmith, membre du groupe The Monkees

Le musicien et compositeur américain Michael Nesmith, membre du groupe de rock The Monkees qui avait concurrencé les Beatles dans les années 1960, est décédé vendredi à l’âge de 78 ans, a annoncé son entourage.

Précurseur des boys bands

Aux États-Unis, ils avaient même dépassé les Beatles en termes de ventes durant un temps: leurs deux premiers disques «The Monkees» et «More of the Monkees» s’étaient classés coup sur coup en tête du palmarès des albums, restant numéro un durant 31 semaines d’affilée en 1966 et 1967.