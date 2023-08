Vatican: Décès de migrants: «une plaie ouverte dans notre humanité»

François a rappelé «avec douleur et honte» les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations de l’ONU (OIM), qui a recensé samedi «au moins 2060 morts» de migrants en mer Méditerranée depuis le début de l’année. Plus de 1800 de ces victimes ont péri en Méditerranée centrale, entre l’Afrique du Nord et l’Italie, la route migratoire la plus meurtrière au monde.