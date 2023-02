Besançon (F) : Décès de Narumi: procès en appel renvoyé à une date «ultérieure»

«Je souhaite un vrai procès»

Le visage grave, il s’est penché vers les proches de Narumi pour leur expliquer les conséquences juridiques de ce renvoi. Auparavant, Nicolas Z. et sa nouvelle défense, désignée mardi à la surprise générale par l’accusé arrivé à l’audience sans son conseil Antoine Vey, avaient réclamé ce deuxième délai.

«Conscient» des enjeux

Délai jugé finalement insuffisant pour prendre connaissance des «8, 10’000 cotes (ndlr, pages)» du dossier: à la barre, il a demandé des «semaines» pour les ingurgiter, demandant un procès pendant une «session (d’assises) ultérieure». «Avant l’été, au début de l’automne», a-t-il avancé, se disant «conscient» des enjeux liés à ce procès labellisé «Grand Procès» par le Ministère de la justice et qui a exigé une longue, lourde et coûteuse organisation.

Un imbroglio autour du départ d’Antoine Vey, l’avocat de Nicola Z. absent mardi à l’ouverture, s’est par ailleurs fait jour: alors que le ténor parisien avait indiqué dans une lettre lue par le président que son client avait mis fin à son mandat, Me Portejoie a affirmé le contraire. Selon le pénaliste, c’est en effet Me Vey qui se serait déporté en faisant valoir «sa clause de conscience». «Je ne suis pas à l’origine de cette situation», a renchéri le Chilien de 32 ans.

«Prise en otage»

Contacté par l’AFP, le cabinet de Me Vey, choisi en novembre par l’accusé, n’a pas souhaité faire de commentaire. La mère et les deux sœurs de Narumi ont fondu en larmes à la demande du report, tandis que leur conseil, Sylvie Galley, a fustigé une «prise en otage» de la part de l’accusé. Au terme d’une première matinée chaotique qui avait ulcéré les parties civiles, le président de la Cour avait déjà suspendu mardi les débats, afin que Me Portejoie puisse s’imprégner de l’épais dossier.