Carnet noir : Décès du comédien Yves Rénier, le commissaire Moulin sur TF1

L’acteur et réalisateur français s’est éteint dans la nuit de vendredi à samedi à la suite d’un malaise cardiaque. Il avait 78 ans.

L’acteur et réalisateur Yves Rénier, inoubliable interprète de «Commissaire Moulin» pendant plus de 30 ans, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi d’un malaise cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a annoncé son épouse à l’AFP.

Débuts difficiles

Féru de faits divers, c’est son personnage du commissaire Moulin qui lui offre définitivement la notoriété. Créée en 1976 par Paul Andréota et Claude Boissol, la série télévisée est interrompue en 1982 avant d’être reprise en 1989 par Yves Rénier et Georges Moréas, auteur de romans policiers et ex-commissaire à la retraite.