Carnet noir : Décès du designer britannique Terence Conran

Le fondateur d’Habitat et de The Conran Shop est décédé samedi à l’âge de 88 ans. Il a notamment inspiré le groupe Ikea.

Le célèbre designer britannique Terence Conran est décédé samedi à l’âge de 88 ans, a annoncé sa famille. Cet inlassable touche-à-tout était le fondateur d’Habitat et de The Conran Shop, mais aussi de nombreux restaurants et lignes de meubles.