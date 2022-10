Carnet noir : Décès du fondateur de Red Bull, l’Autrichien Dietrich Mateschitz

Fondateur de l’entreprise Red Bull et première fortune d’Autriche, Dietrich Mateschitz est décédé samedi à l’âge de 78 ans.

«Nous vous informons que Dietrich Mateschitz est décédé aujourd’hui», a écrit la direction dans un courriel adressé aux employés, faisant part de sa «tristesse» et de «sa gratitude pour ce qu’il a accompli». Selon l’agence autrichienne APA, il est décédé d’un cancer.

«Unique en son genre»

Christian Horner, patron de l’écurie Red Bull en F1, a immédiatement réagi depuis Austin (Texas) où se tient dimanche le Grand Prix des États-Unis. «C’est très, très triste, quel grand homme. Il est unique en son genre. Ce qu’il a accompli et ce qu’il a fait pour tant de personnes dans le monde est sans égal», a-t-il dit devant la presse.

«Beaucoup d’entre nous doivent lui être reconnaissants pour les opportunités qu’il a offertes, la vision qu’il avait, la force de caractère. Et ne jamais avoir peur de suivre ses rêves et de les poursuivre», a-t-il ajouté. Stefano Domenicali, PDG de la F1, s’est également dit «profondément attristé», rendant hommage à «un membre très respecté et très aimé de la famille de la Formule 1».