France : Décès du peintre Gérard Fromanger, maître de la Figuration narrative

Décédé vendredi à l’âge de 81 ans, Gérard Fromanger faisait partie d’un groupe d’artistes qui ont formé dans les années 60 le courant de la Figuration narrative.

«Nouvelle figuration»

Dans une exposition de 1964 regroupant plusieurs artistes, alors que lui-même était inconnu, «on avait mis mon tableau dans les toilettes», racontait-il. «C’est là que Giacometti, demi-Dieu sur terre, a vu et aimé mon tableau. Je me suis présenté. L’histoire de l’art est une course de relais. Si on ne saisit pas le témoin, on n’est pas dans la course».