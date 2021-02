Carnet noir : Décès du poète vaudois Philippe Jaccottet à l’âge de 95 ans

Le poète, traducteur et critique littéraire Philippe Jaccottet, lauréat de nombreux prix dont le Goncourt de la poésie, est décédé en France dans la nuit de mercredi à jeudi à l’âge de 95 ans, a annoncé sa famille.

Philippe Jaccotet s’est éteint à son domicile de Grignan, dans la Drôme (sud-est de la France), où il sera inhumé «dans la plus stricte inimité», a précisé son fils, Antoine Jaccottet. Il était l’un des trois seuls poètes, avec René Char et Saint-John Perse, à avoir été publié de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade.

Récompensé par de nombreux prix français et allemands, dont le Goncourt de la poésie (2003) et le Grand prix national de Traduction (1987), Philippe Jaccottet, installé depuis plus d’un demi-siècle à Grignan. Il était l’un des poètes contemporains qui a fait l’objet de plus de thèses et de critiques. Il est né le 30 juin 1925 à Moudon (VD) et a passé l’essentiel de sa vie à Grignan.