Afrique : Décès du Premier ministre ivoirien, peu après celui de son prédécesseur

Le Premier ministre de Côte d’Ivoire, Hamed Bakayoko, est mort mercredi à l’âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne des suites d’un cancer, huit mois après le décès de son prédécesseur.

D’abord annoncée à l’AFP par son entourage, la mort de Hamed Bakayoko a rapidement été confirmée par le président Alassane Ouattara. «Je rends hommage au Premier ministre Hamed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection», a déclaré le chef de l’État dans communiqué lu à la télévision publique RTI. Il a servi la Côte d’Ivoire «avec dévouement et abnégation, c’était un grand homme d’État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d’une grande générosité et d’une loyauté exemplaire», a-t-il ajouté.