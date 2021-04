Harry va rentrer au pays... sans Meghan?

À la suite du décès du duc d'Edimbourg, tous les regards sont tournés vers la Californie, où le prince Harry et Meghan vivent depuis plusieurs mois. Le duc et la duchesse de Sussex, qui n'ont plus mis les pieds au Royaume-Uni depuis mars 2020, se retrouvent dans un position plus que jamais délicate, un mois après la diffusion de leur interview explosive avec Oprah Winfrey, le 7 mars dernier.