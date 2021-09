Carnet noir : Décès du réalisateur espagnol Mario Camus à 86 ans

Son film «La Colmena», sur les conséquences de la Guerre civile espagnole, avait remporté l’Ours d’or à Berlin en 1983.

Sa mort est survenue au lendemain de celle, à 95 ans, du dramaturge et scénariste espagnol Alfonso Sastre, qui avait ouvertement critiqué la censure pendant la dictature de Franco (1939-1975). Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, leur a rendu hommage samedi, via Twitter. «Ceux d’entre nous qui aiment le cinéma et le théâtre sont aujourd’hui en deuil. Nous disons adieu à deux grands noms de la culture, Alfonso Sastre et Mario Camus. Depuis nos places dans le public, nous continuerons à apprécier leurs œuvres extraordinaires», a-t-il écrit. «Mes condoléances à leurs familles, leurs amis et au monde de la culture».