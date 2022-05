Football américain : Décès d’un grand espoir à l’âge de 25 ans

Cornerback (demi de coin) des Arizona Cardinals, Jeff Gladney a trouvé la mort dans un accident de voiture, tôt lundi matin.

Gladney et sa passagère de 26 ans ont tous les deux succombé à leurs blessures après un accident impliquant deux véhicules à Dallas.

Mais après qu’un tribunal de Dallas l’a déclaré non coupable en mars dernier, il s’est vu offrir un contrat de deux ans par les Cardinals, et tout le monde se réjouissait de son arrivée en Arizona. «C’est un joueur incroyablement rapide et très instinctif», avait dit son directeur sportif Dru Grigson au moment de la signature du contrat.