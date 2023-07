St-Prex (VD): Décès d’un homme héliporté au CHUV après un accident de baignade 

Héliporté dans un état grave, mardi, vers 19h, après un accident de baignade au large de Saint-Prex, un Ukrainien de 69 ans a perdu la vie ce samedi au CHUV. «Cet homme habitant la région était en train de nager seul. Il a immédiatement été secouru par des personnes se trouvant à proximité qui l’ont ramenée sur la rive et ont prodigué un massage cardiaque. Il a ensuite été pris en charge par la REGA et héliporté», signale la police vaudoise

Une enquête a été ouverte. La procureure de service a confié les investigations à la brigade du lac en collaboration avec la brigade de police scientifique. Cet accident a nécessité l'intervention de plusieurs patrouilles de la gendarmerie et de la Police région Morges, de la brigade du lac, de la brigade de police scientifique, d’une ambulance du Centre de secours et d’urgence Morges-Aubonne, du Service mobile d’urgence et de réanimation La Côte, d’un hélicoptère de la REGA et de son équipage, ainsi que de l’équipe de soutien d’urgence.