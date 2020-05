Accident

Décès d’un motard dans le canton de Berne

Un motard est décédé dimanche dans le canton de Berne après avoir quitté la route, dévalé une pente et heurté des arbres. La victime est un homme de 28 ans. Une enquête est un cours pour déterminer les causes de l’accident survenu entre le col du Gurnigel et la commune de Sangernboden.