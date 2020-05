Décès d’un pionnier de la trance

Rédiger un nouveau commentaire

C’est une bien triste nouvelle pour le monde de la musique électronique. De lui, bien des amoureux de la trance sont nés. J’ai souvenir de ses passages à Zurich et au D club de Lausanne.

Tobi 12.05.2020 à 03:39

Le plus gros hit (et un des plus gros au début des 90) a été Skyline (Bytes Rmx), c'était la plaque à avoir pour tous les dj's amateurs du frankfurt beat