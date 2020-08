Coronavirus

Décès d’un trentenaire à Berne: il s’agit d’une erreur

L’OFSP a annoncé le décès d’un jeune homme «en bonne santé», victime du coronavirus dans le canton de Berne. Il s’agit d’une erreur, signale en soirée la Direction cantonale bernoise de la santé.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a confirmé vendredi lors de sa conférence de presse le décès présumé d’un patient entre 20 et 30 ans domicilié dans le canton de Berne et atteint de Covid-19. Il s’agit d’une erreur, signale en soirée la Direction cantonale bernoise de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.