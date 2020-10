Brésil : Décès d’un volontaire des tests du vaccin d’Oxford

Oxford va poursuivre la phase 3 des tests de son vaccin développé avec le laboratoire AstraZeneca, malgré la mort d’un volontaire au Brésil.

«Après l’analyse de ce cas au Brésil, il n’y a eu aucune inquiétude quant à la sécurité de ces tests cliniques et le comité indépendant, ainsi que l’agence régulatrice brésilienne, ont recommandé la poursuite de ces tests», a expliqué l’université dans un communiqué. AstraZeneca a dit ne «pas pouvoir commenter de cas individuels», mais «confirme que tous les protocoles ont été suivis».

20’000 volontaires

L’agence Bloomberg et le journal brésilien «O Globo» ont dit avoir obtenu la confirmation par des sources anonymes liées à ces tests que la victime avait reçu une dose de placebo et non du vaccin en cours d’élaboration. Lors de ces tests en phase 3, la dernière avant l’homologation, un placebo est injecté à la moitié des volontaires, désignés comme «groupe de contrôle».