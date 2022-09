Inde : Décès d’une ado de 16 ans qui aurait été violée et brûlée vive

La jeune fille, membre de la communauté des dalits, autrefois appelés «intouchables» et considérés comme au bas de l’échelle des castes hindoue, est morte lundi dans un hôpital de Lucknow en Uttar Pradesh (nord) après avoir été agressée plus tôt en septembre. Les deux hommes accusés de l’avoir violée et brûlée ont été arrêtés «deux heures après le signalement de l’incident» et la police a assuré la famille d’un suivi adéquat, a déclaré à l’AFP le responsable de la police locale, Dinesh Kumar Prabhu.