Inde

Décès d’une influenceuse star sur le réseau TikTok

Siya Kakkar a mis fin à ses jours. Elle avait 16 ans. Son entourage n’explique pas son geste.

L’adolescente était célèbre sur TikTok. Ses dernières vidéos, de danse et de chant, ont toutes été regardées plus de 10 millions de fois. Selon les médias indiens, Siya Kakkar s’est donné la mort dans sa maison, à Bombay. Un geste que le photographe Viral Bhayani ne comprend pas. «J’ai parlé avec son agent. Il m’a dit qu’elle était de bonne humeur et qu’elle allait parfaitement bien. C’est vraiment triste qu’elle ait choisi cette voie. Si vous vous sentez déprimé, ne faites pas ça», a-t-il posté sur Instagram le 27 juin 2020.