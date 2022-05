Chili : Décès d’une journaliste blessée par balle lors des manifs du 1er mai

Francisca Sandoval, 30 ans, avait reçu une balle dans la tête lors de heurts en marge des manifestations du 1er mai à Santiago du Chili.

Une journaliste blessée par balle lors de violences survenues en marge des manifestations du 1er mai à Santiago du Chili est décédée jeudi, a indiqué l’hôpital où elle était soignée, ce qui a déclenché mobilisations et incidents.

«Francisca ne nous a pas quittés. Ils l’ont tuée. Par ces mots, nous confirmons le décès de notre chère Fran. Tu nous manqueras et on fera tout notre possible pour dire la vérité», a confirmé dans un autre communiqué le média communautaire en ligne «Señal 3 de La Victoria» auquel Francisca Sandoval, 30 ans, collaborait.