Plus de 3300 décès ont été enregistrés cette année chez les 65 ans ou plus. Soit bien au-dessus de la moyenne de 2500 morts par an constatée ces dix dernières années.

Le nombre de décès chez les moins de 65 ans est stable, alors que celui des 65 ou plus est en hausse. (KEYSTONE/Martial Trezzini) KEYSTONE

Marquée par le Covid-19, l’année 2020 a connu deux pics de surmortalité chez les plus âgés, comme les chiffres provisoires de l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT), publiés lundi, le confirment. Si le nombre de décès chez les personnes âgées de 0 à 64 ans, entre janvier et fin novembre, s’inscrit dans la moyenne des dix dernières années (436 morts cette année contre 438 en moyenne), celui des 65 ans et plus est bien supérieur à la moyenne de la dernière décennie. En effet, 3319 décès ont été enregistrés pour cette catégorie d’âge en 2020, contre 2514 en moyenne ces dix dernières années.

Pics en mars-avril et en novembre

« On observe deux pics de surmortalité au cours de l’année, note l’OCSTAT: le premier en mars et avril et le second, encore plus marqué, en novembre, avec 565 décès, un total deux fois plus important par rapport à celui attendu. Ces pics correspondent à l’évolution de la pandémie de Covid-19. Les causes de décès correspondants ne seront pas connues avant fin 2022 » , souligne l’OCSTAT.

Moins de décès à un âge précoce en 2019