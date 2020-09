Belgique : Décès suspect à Charleroi: l’enquête disculpe les agents «à ce stade»

Selon les dernières investigations, les policiers ne seraient pas en cause dans le décès d’un Slovaque après une violente intervention à l’aéroport de Charleroi en 2018.

Débarqué sur le tarmac

«Contrairement à ce qui a pu être affirmé, il ne semble pas prouvé, à ce stade de l’enquête, que les gestes posés par les policiers sont la cause directe du décès de la victime», a écrit dans un communiqué ce haut magistrat, Ignacio de la Serna.

«Il s’agit là du noeud de l’enquête», poursuit-il, et «en l’état actuel des expertises, aucun élément ne démontre de signe de compression thoracique exercée par les policiers qui serait en lien avec le décès de la victime».

«Traitement inhumain»

Sur ces images de vidéosurveillance, visionnées par l’AFP, on peut voir plusieurs policiers enrouler M. Chovanec dans une couverture pour le maîtriser et l’un des fonctionnaires s’asseoir sur lui. Certains semblent s’amuser de la situation et une policière effectue brièvement un salut hitlérien.