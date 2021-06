Suisse : Déchets compostables passés au scanner

Pour un test, le compost des particuliers zougois sera scanné et s’il contient des objets qui ne devraient pas y être, une remarque pourra être faite aux particuliers.

Rendre les déchets verts encore plus verts, tel est le but d’un essai pilote lancé à Zoug par la société qui collecte les restes destinés au compost. «De plus en plus de matières étrangères sont présentes dans les déchets verts, ce qui rend difficile et coûteux le recyclage des matériaux collectés dans le respect de l’environnement», commente la société dans la «Schweiz am Sonntag.» En effet, un sac en plastique, une cannette en alu ou d’autres objets similaires peuvent causer des dommages importants aux installations de compostage ou de digestion.