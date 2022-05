Genève: Déchets en ville: même les petites sociétés vont passer à la caisse

Nouveau régime pour les entreprises et leurs déchets en ville de Genève. Dès le 1er janvier 2023, c’est la Voirie qui sera chargée de la collecte sur le territoire municipal et ça se paiera. Aujourd’hui, les plus petites sociétés, jusqu’à huit employés, bénéficient de la gratuité des levées, tandis que les moyennes entreprises (de 9 à 249 employés) paient un transporteur privé.