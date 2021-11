France voisine : Déchets nucléaires entreposés à 70km de Genève

Le site de stockage de matériaux hautement radioactifs du Bugey, dans l’Ain, est entré en activité.

À quelque 70km à vol d’oiseau de la frontière genevoise, le site du Bugey abrite désormais une Installation de conditionnement et d’entreposage de déchets activés (Iceda); soit des matériaux hautement radioactifs issus de réacteurs nucléaires en cours de démantèlement, ailleurs en France. L’infrastructure, qui a coûté 300 millions d’euros à EDF (Electricité de France), a été activée, indique le « Dauphiné Libéré ». Elle est provisoire, mais les vives oppositions au lieu choisi pour accueillir définitivement ces déchets – un centre souterrain dans la Meuse - pourraient bien allonger la durée de vie de l’Iceda du Bugey.

Transportés en train ou par camion, les éléments radioactifs sont découpés puis enveloppés d’une coque de béton prévue pour assurer un confinement adéquat pendant 300 ans. EDF se veut rassurante: «Le risque est très faible. Une fois les déchets conditionnés et stockés, il n’y a plus de possibilité de relâcher de la radioactivité.» Pour leur part, les militants antinucléaires craignent notamment des accidents lors du transport des matériaux, entre leur site d’origine et celui du Bugey. Depuis des années, la centrale nucléaire de l’Ain fait par ailleurs l’objet de multiples critiques à Genève, où elle est jugée à risque pour la population du bout du lac, en raison de la vétusté des installations.