Déchets plastiques incrustés dans des roches d’une île brésilienne

C’est l’un des endroits les plus isolés au monde, mais il n’est pas épargné par la pollution des océans: sur l’île de Trindade, à 1200 km des côtes du Brésil, des croûtes de déchets plastiques, ou «plasticroûtes», se sont formées dans des rochers.

Une découverte troublante, pour la géologue Fernanda Avelar Santos, qui n’imaginait pas trouver une telle preuve de l’impact humain sur l’environnement dans ce «paradis» tropical, un affleurement volcanique dont l’accès est autorisé uniquement aux militaires et aux scientifiques, et après trois ou quatre jours de navigation.

Elle a vu pour la première fois ces croûtes verdâtres sur une douzaine de mètres carrés de formations rocheuses en 2019, sur la plage des Tortues, la plus grande réserve écologique au monde pour la ponte des tortues vertes, espèce marine menacée. À l’époque, cette chercheuse de l’Université fédérale du Parana était venue en expédition sur l’île pour sa thèse, sur un thème totalement différent, les glissements de terrain, l’érosion et autres «risques écologiques».

Restes de filets, bouteilles ou autres déchets plastiques

Fernanda Avelar Santos, géologue et chercheuse

«C’est un endroit merveilleux, et c’est ce qui rend encore plus terrifiant le fait de trouver de telles choses sur une plage aussi importante d’un point de vue écologique.»

La plupart des organismes plastiques retrouvés dans les échantillons prélevés sont des restes de filets de pêche, mais les courants ont aussi amené sur l’île une grande quantité de bouteilles et autres déchets domestiques. «Nous avons conclu que les êtres humains sont à présent des agents géologiques, qui ont un impact sur des processus qui, auparavant, étaient totalement naturels, comme la formation des roches», explique-t-elle.

«Terrifiant»

Seule trace de présence humaine: une petite base militaire et un centre de recherche scientifique, à 1200 km des côtes de l'État d'Espirito Santo, dans le sud-est du Brésil.