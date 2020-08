Pas assez de poubelle et pas assez de passage des cantonniers. C'est pourtant simple à régler, non ?

Nicky 28.08.2020 à 08:16

Le passage pour ramasser les encombrants, terminé. On a les sacs payants, la taxe. Si l'un de vous a vu après ça une baisse des impôts, il a de la chance. Plus on paie moins on a, ça devient pareil qu'avec l'assurance maladie, plus il y a d'augmentation, moins on a de prestations. Alors après ça s'il faut encore emporter chez soi les déchets d'un picnic c'est le comble.