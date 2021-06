Genève - Déchets sauvages: face à la hausse, la Ville sanctionne

«La fermeture des restaurants a poussé les gens à consommer sur l’espace public. Il y a eu plus de ventes à l’emporter et une multiplication des emballages», explique l’élue, qui s’attend à voir «un important afflux de détritus dans les rues à l’approche des beaux jours».

Convaincre en s’attaquant au porte-monnaie

Pour lutter contre ce phénomène, la magistrate a lancé jeudi une campagne de sensibilisation. Objectif: rappeler les bons gestes à la population. Mais pas que. L’action se veut aussi répressive. «Pour celles et ceux qui resteraient imperméables, nous allons renforcer les sanctions et nous attaquer à leur porte-monnaie», indique l’élue PDC. Des rondes seront menées par la police municipale en soirée et durant les week-ends jusqu’à 3h du matin. Des agents de la voirie, eux, tourneront en semaine durant la journée dans les lieux hautement fréquentés durant l’été. «La difficulté est de prendre les gens en flagrant délit», confie la conseillère municipale. Pour remédier à ce problème, les employés de la Ville circuleront en civil. Ce dispositif, en place depuis début avril, a porté ses fruits. Une septantaine de contraventions, allant de 100 à 200 francs, ont déjà été délivrées.

La Ville veut marquer les esprits

Pour sensibiliser le public à la problématique du littering, deux totems géants ont été installés au bord du lac. Le mot «STOP» de plusieurs mètres de haut rempli de déchets trône ainsi à l’entrée de la plage des Eaux-Vives et une gigantesque boîte à pizza, un mégot et deux canettes habillent le quai Wilson. En juin et en juillet, 450 linges de bain et des cendriers portables seront distribués à la population sur les deux sites qui accueillent beaucoup de monde en été.