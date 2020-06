France

Décidé à rebondir, Macron revient devant les Français

Trois mois après avoir mis à l'arrêt le pays et ses réformes pour cause de Covid-19, Emmanuel Macron exposera aux Français dimanche ses projets de redémarrage.

Un discours pour arrêter, un discours pour repartir. Moins de deux ans avant l'échéance présidentielle, le locataire de l’Elysée jouera son va-tout dimanche soir (20h) lors d’une allocution aux Français. Le président devrait d'abord s'exprimer sur les sujets d'urgence liés à la crise, à commencer par la troisième étape du déconfinement prévue le 22 juin et ses principaux enjeux : la réouverture des restaurants en Ile-de-France, l'assouplissement des règles dans les écoles et la levée de l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes.