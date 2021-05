Vaud - La mise à mort de Jack est désormais inéluctable

Chips croque la vie à belles dents

En octobre 2016, un homme d’affaires basé à Genève a acheté sur le Net un bouledogue français de cinq mois, dénommé Chips. De la Roumanie ou de la Serbie, l’animal a été acheminé par un coursier chez son nouveau propriétaire, dans la ville du bout du lac. Le chiot était au bénéfice d’un passeport roumain et d’un carnet de vaccination. Les vaccins, notamment celui contre la rage, semblaient avoir été effectués en Roumanie. «Le vétérinaire traitant du chien a dénoncé le cas au vétérinaire cantonal genevois: le certificat TRACES manquait, le chiot semblait beaucoup plus jeune qu’indiqué sur son passeport et son premier propriétaire était domicilié en Serbie», a rappelé Me Dimitri Lavrov, l’avocat qui s’est occupé de cette affaire. En novembre 2016, les autorités genevoises ont envoyé une patrouille de police pour séquestrer le chien «en raison de sa provenance d’un pays où la rage urbaine sévit». Le vétérinaire cantonal genevois avait annoncé la mise à mort de l’animal seulement «en cas d’apparition de signes cliniques ne pouvant être rattachés avec certitude à une autre maladie que la rage». L’avocat genevois rappelle que «l’isolement est une mesure expressément prévue dans la loi fédérale sur les épizooties et l’ordonnance sur les épizooties». Après un isolement du chiot pour une durée de cent jours et sa surveillance vétérinaire officielle, Chips a pu retrouver son maître. Aujourd’hui, le bouledogue et son propriétaire coulent des jours heureux à Monaco. Le cas de Chips a été brandi par l’avocat du maître de Jack. Mais, se basant sur un rapport de l’OMS, les autorités vaudoises rappellent que la Tunisie est un pays qui présente «un risque élevé de rage» alors que ce risque est jugé «moyen» pour la Serbie.