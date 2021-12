Autriche : Décision «historique» des écologistes contre des autoroutes

Mercredi, le gouvernement autrichien a décidé de suspendre l’élargissement de certaines autoroutes, afin de limiter le trafic et préserver le climat.

L’Autriche va renoncer sous l’impulsion des Verts à plusieurs projets d’élargissement de son réseau autoroutier, afin de lutter contre le réchauffement climatique, a annoncé mercredi le gouvernement. «Plus de routes, cela veut dire plus de voitures et plus de circulation», a déclaré la ministre pour la protection du climat Leonore Gewessler, également chargée des transports.