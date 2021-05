Pandémie - L'Organisation mondiale de la Santé va se réformer

Pandémie : Décision «historique»: l’OMS va se réformer

La refonte de l’agence, notamment dans sa capacité à coordonner la réponse aux crises sanitaires mondiales et à prévenir de futures épidémies, est actée.

Plus d’un an après le début de la pandémie qui a fait plus de 3,5 millions de morts dans le monde, les Etats membres de l’Organisation mondiale de la santé ont adopté, après une semaine de débats, une résolution sur le renforcement de l’organisation.