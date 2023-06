Football: Décision reportée d’une semaine en Ligue 2

Le suspense va donc s’étirer une semaine de plus, a minima, voire davantage en fonction des différents recours que les clubs concernés pourraient mener.

La rencontre disputée vendredi, entre Bordeaux et Rodez, lors de l’ultime journée de Ligue 2, a été interrompue définitivement en première période après l’agression, par un supporter des Girondins, d’un joueur du RAF qui venait d’ouvrir le score.

Ce match était déterminant à la fois pour Bordeaux, engagé dans un sprint à distance avec Metz pour l’accession à la Ligue 1, et pour Rodez, à la lutte avec Annecy pour éviter la relégation. A 1-0 en faveur des visiteurs, Bordeaux manquait la montée dans l’élite tandis que Rodez échappait à la descente en National.

Jurisprudence

Pour Bordeaux, la jurisprudence n’incite pas à l’optimisme puisque les derniers incidents impliquant supporters et joueurs ont causé de lourdes sanctions pour les clubs hôtes.

A titre d’exemple, Nice a écopé de deux points de pénalité (et un avec sursis) après des débordements lors de l’accueil de l’OM en août 2021. Lyon a perdu un point, après un jet de bouteille sur le Marseillais Dimitri Payet, en novembre de la même année.

Ces matches, tous deux arrêtés définitivement, ont certes été rejoués. Mais la donne est cette fois plus complexe alors que la saison est censée être terminée. De son côté, Bordeaux a reporté d’une semaine les congés de ses joueurs dans l’optique d’un éventuel match à rejouer.

L’interruption du match vendredi, à 1-0 en faveur de Rodez, avait plusieurs conséquences: la promotion en L1 de Metz, deuxième, au détriment de Bordeaux, troisième, et la relégation d’Annecy, dix-septième, doublé par Rodez, seizième.

Passe d’armes

Les incidents de vendredi ont donné lieu à une passe d’armes assez féroce, dimanche par communiqués interposés, entre Rodez et Annecy, son concurrent direct pour le maintien.

Le dirigeant s’est élevé contre l’hypothèse d’un match gagné sur tapis vert par le Rodez Aveyron Football, «car il s’agit de la forme de tricherie la plus élaborée, ce qui est très grave».

Soupçonner «ouvertement et publiquement» le club est «une honte», a répliqué le RAF. «Ces propos sont inadmissibles, on ne peut pas dire dans un même élan que les violences sont inacceptables et faire le procès de la victime de ces mêmes faits de violences.»