Football – Declan Rice pousse la chansonnette devant plus de 76’000 personnes

Une émission devenue virale

Il s’agit d’une nouvelle façon d’avoir des conversations et des débats audio, à la manière d’une émission de radio, en direct sur Twitter. Chacun peut créer un espace et y inviter des amis. Le milieu de terrain du club de West Ham (actuel quatrième de Premier League) et de la sélection anglaise a participé à Sing Your Dialect, animé par Jacob McLaughlin, un jeune homme de 18 ans, habitant Manchester.