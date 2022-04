Hanouna: Déclaration d’amour en direct dans TPMP

C8 : «TPMP»: déclaration d’amour en direct à Hanouna

La chanteuse Élodie Costa a lu un poème à l’animateur de C8 pour lui faire part de ses sentiments.

Élodie avait en effet écrit un poème pour dire tout son amour au producteur et présentateur star de C8 qui a reçu Marine Le Pen dans «Face à Baba». «Mon Cyril, mon baba, mon idylle. Avec toi, j’aime sourire à la vie car tu es doux comme une mélodie. Peu importe nos différences et nos chemins d’avant, si avec toi je danse et je vais de l’avant. Deviens mon couscous, je serai ta harissa. Mais si parfois tu doutes, je te dis: «Ne baisse pas les bras.» Toi et moi pour la vie, on combattra l’ennui, le soleil après la pluie», a récité l’interprète de «Mélodie».