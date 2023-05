Russie : «Déclaration de guerre diplomatique de Moscou» à l’encontre de Berlin 

À partir du 1er juin

Plusieurs centaines de personnes sont affectées par cette sanction, incluant des fonctionnaires de l’ambassade et du consulat, mais surtout des employés de l’institut culturel Goethe dans le pays, de l’école allemande, de jardins d’enfants, ou encore des enseignants travaillant dans des écoles russes, a précisé cette source. Tant des Allemands que des employés locaux russes sont concernés, a ajouté le ministère, sans pouvoir donner de chiffres précis sur l’une et l’autre catégorie de personnel. Les premiers vont devoir quitter le pays d’ici au 1er juin. Les Russes ne devraient pas avoir à le faire mais vont en revanche perdre leur emploi, puisque les institutions allemandes n’auront plus le droit de les employer, a ajouté cette source. Elle a ainsi clarifié de premiers éléments donnés qui indiquaient que l’ensemble des personnes allait devoir quitter le pays.

«Injustifiée et incompréhensible»

L’information a été révélée samedi par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, qui parle d’une «déclaration de guerre diplomatique de Moscou» à Berlin. La sanction russe est «une décision unilatérale, injustifiée et incompréhensible», a-t-on jugé au ministère allemand des Affaires étrangères. A la suite d’une récente réduction de la présence des services secrets russes en Allemagne, sous pression de Berlin, le ministère russe des Affaires étrangères a fixé «en avril un plafond pour le nombre de personnels diplomatiques et d’organisations publiques allemandes» autorisés à rester en Russie, a-t-on expliqué au ministère allemand.

Expulsion de diplomates

En avril, Moscou avait déjà annoncé l’expulsion d’une vingtaine de diplomates allemands, en représailles à une mesure similaire prise par Berlin. La nouvelle sanction intervient alors que les relations bilatérales entre Moscou et Berlin, jadis étroites, sont au plus bas.

L’invasion russe de l’Ukraine a contraint l’Allemagne à une douloureuse et spectaculaire volte-face diplomatique et économique après avoir, pendant des décennies, misé dans ces deux domaines sur un rapprochement avec la Russie. Moscou était avant l’invasion de l’Ukraine le principal fournisseur de gaz de l’Allemagne et un de ses fournisseurs importants de pétrole. L’Allemagne a stoppé ses approvisionnements et est devenue l’un des principaux fournisseurs d’armes à Kiev, en même temps que l’un de ses plus grands soutiens financiers.