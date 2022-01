Présidentielle en France : Déclaration de Macron «en temps voulu», confusion à gauche

Emmanuel Macron, qui a entamé lundi une immersion de deux jours en Limousin sur le thème de la ruralité, se prononcera sur sa candidature «en temps voulu» alors que la confusion règne toujours à gauche après des propos de François Hollande.

«J’annoncerai ma décision en temps voulu», «je vais continuer à me battre jusqu’au bout car on a encore beaucoup de choses à faire»: le président sortant Emmanuel Macron a maintenu le flou, à 76 jours du premier tour, sur la date d’officialisation de sa candidature.

En tête des sondages

En tête des intentions de vote au premier tour avec 24,5% (-1 point en trois jours), Emmanuel Macron reste le favori des sondages devant la candidate d’extrême droite Marine Le Pen (RN) et de droite Valérie Pécresse (LR), à respectivement 18% et 16,5%, selon un sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié lundi.