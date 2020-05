Equateur

«J'avais les cendres d'une autre personne...»

Un hôpital équatorien a remis à une famille les cendres d'une patiente, malencontreusement signalée morte.

Guayaquil, capitale économique de l'Equateur, est le foyer épidémique du pays, avec plus de 22'000 cas de coronavirus et 576 décès. (Photo prétexte)

Le décès d'Alba Maruri, 74 ans, avait été déclaré le 27 mars, après qu'elle eut été hospitalisée avec de la fièvre et des difficultés respiratoires. Ses proches ont reçu une semaine plus tard un corps, qui a été brûlé sans avoir été préalablement identifié par sa famille.

Alba Maruri «était inconsciente pendant trois semaines et avec cette folie du Covid, (à l'hôpital) on a confondu les noms et on l'a déclarée morte», a raconté son neveu, Juan Carlos Ramirez, sur les réseaux sociaux, avant de confirmer son récit par téléphone à l'AFP.